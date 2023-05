Mostra a Kanazawa del torrese Giovanni Onorato, in arte John Doing

S è svolta in Giappone e più precisamente a Kanazawa, all’Ishikawa International Salon, la mostra “Basket of Idea”: un vero “cestino di idee” con la partecipazione dell’amico artista Giovanni Onorato, in arte John Doing.

Gianni, singolare artista rampollo di un casato di grande prestigio e con un fardello sulle spalle da rispettare, provenie dal commercio dei coralli e delle perle coltivate. Nato a Torre del Greco, è vissuto in Giappone. Attualmente vive tra Milano, Lugano e Berlino ma non dimentica il suo Giappone, l’amore per questa terra e la storia dei suoi antenati in terra nipponica, simile a quella di casati come il mio ed altri che hanno fatto la storia delle relazioni commerciali tra Torre del Greco ed il Giappone.

I suoi lavori sono espressioni di naturalezza la sua creatività èuna vera e propria arte, un unione di arte contemporanea con riferimenti all’arte italiana e giapponese.

Giovanni dipinge e si concentra a volte nella lavorazione di lavori in ceramica, le cui forme a volte ricordano i suoi coralli il suo dna composto da fantasia e tanto amore per i gioielli del mare quali coralli perle e cammei.

Ci siamo ritrovati a Tokyo la scorsa settimana in occasione dei 350 anni della nascita di Mitsukoshi-Isetan a Nihombashi. Un mitico incontro con l’amico Yoshimoto san della Pacific coral, me e Gianni con la gentile consorte.

Nella speranza di rinnovare gli incontri in terra nipponica e sulle orme dei nostri antenati non mi resta che augurare a Gianni un ganbatte kudasai.

Banzai