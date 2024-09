Mostra del Cinema di Venezia, domani omaggio a Troisi a 30 anni dalla scomparsa

Un omaggio a Massimo Troisi è in programma, venerdì 6 settembre, all’81^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Un “evento speciale” nato, nel trentennale de “Il Postino” (che proprio alla Mostra di Venezia fu presentato in anteprima) e della prematura scomparsa dell’attore e regista di San Giorgio a Cremano, da un’idea di Maria Grazia Cucinotta e realizzata dalla Hollywood Communication e da La Biennale di Venezia, in collaborazione con la Settimana della Critica e le Giornate degli Autori e con il sostegno della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania. La giornata inizia con un incontro stampa (alle ore 11 nell’Hollywood Celebrities Village presso l’Hotel Des Bains in via Bragadin al Lido), a cui prenderanno parte Maria Grazia Cucinotta, Anna Bonaiuto, Enzo De Caro, Vincenzo Ferrera, la sceneggiatrice Anna Pavignano, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Titta Fiore e Maurizio Gemma, rispettivamente presidente e direttore della Film Commission Regione Campania. Da Venezia 51 a Venezia 81, la giornata dedicata al Lido a “Il postino” e a Massimo Troisi, si concluderà poi alle 20 nella Sala Casinò, alla presenza della delegazione al completo, con la proiezione del celebre film del 1994 diretto da Michael Radford. “Il postino” è l’ultimo lavoro di Massimo Troisi. L’attore, che non riuscì a vederlo in sala (vittima di un attacco cardiaco il 4 giugno del 1994), fu ugualmente candidato all’Oscar come miglior attore protagonista. L’Academy conferì al film altre 4 nomination – miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura non originale e miglior colonna sonora (composta da Luis Bacalov) – vincendo l’Oscar nel 1996 proprio in questa ultima categoria. Nel palmares de “Il Postino si annoverano, inoltre, due Bafta, il Critics’ Choice Movie Award, un David di Donatello e un Nastro d’Argento. Per iniziativa della Regione Campania e dalla sua Film Commission, un omaggio a Massimo Troisi sarà proposto anche al Palazzo Reale di Napoli, agli inizi di ottobre, nell’ambito del “Campania Libri Festival” organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival.