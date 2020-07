Mostra d’Oltremare, a giugno record di presenze

Nel mese di giugno sono stati 28 mila i paganti e 70 mila gli ingressi nel parco della Mostra d’Oltremare. Una cifra che rappresenta il 40% degli ingressi totali dell’intero anno scorso e il 400% in piu’ rispetto agli ingressi dello stesso mese dello scorso anno. Un numero mai raggiunto prima, da quando il parco ha aperto con la formula dell’ingresso a 1 euro. . Quest’anno dal 27 giugno al 20 settembre per “Estate in Mostra” il parco restera’ aperto tutti i giorni fino alle 23. Sara’ possibile assistere allo spettacolo di luci della Fontana Esedra tutti i venerdi’, sabato e domenica alle ore 22.00; visitare il mercatino dedicato al piccolo antiquariato, al collezionismo, artigianato e modernariato, in collaborazione con Bidonville, tutti i sabati e domeniche dalle 17 alle 22; pedalare alla scoperta della Mostra con i bike tour (su prenotazione); allenarsi con le associazioni sportive presenti (su prenotazione). Sono attivi i campi estivi; la piscina di Mostra e’ aperta tutti i giorni dalle 9.10 alle 18.30. L’ingresso sempre al costo di 1 euro, under 10 e over 65 gratuito