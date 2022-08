Mostra d’Oltremare, il parco non chiude: Polo fieristico ma anche polmone verde per città

“I vertici di Mostra d’Oltremare SpA e il socio Comune di Napoli in merito al comunicato stampa del Sig. De Negri dichiarano che non sussiste al momento alcun progetto di chiusura del parco monumentale, polmone verde della zona occidentale della città. È intenzione dell’attuale amministrazione certamente rinforzare il comparto fieristico e congressuale attraverso un piano strategico di rilancio della Mostra d’Oltremare, ma senza chiudere alla cittadinanza un parco per giovani, famiglie ed anziani”. A precisarlo è l’Ufficio comunicazione della Mostra.