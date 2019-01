Mostra fotografica al Cma. Arte a tutto tondo

Di corsi proposti da associazioni culturali in una città come Napoli, ce ne sono un’infinità. E la scelta non è sempre semplice. Avere Persone che ti accompagnano nella scelta dell’arte non è cosa per tutti. Abbiamo conosciuto il CMA, aperto dal settembre 2015, è un Centro Musica e Arte, che si trova a Napoli, in Via Cilea, 64. Nasce come luogo di ricerca, formazione e divulgazione della cultura e delle arti di parola. Presidente nonché direttore dei corsi è Daniele Gogliettino.

Un esempio delle tante eccellenze è il corso di fotografia. Lunedì 14 gennaio 2019 alle ore 18, presso la sede del Cma, si terrà una mostra fotografica degli allievi del corso di fotografia, tenuto dal docente Daniele Lepore. La mostra è a conclusione del corso base, avvenuto nell’arco dello scorso autunno dove gli allievi si sono messi in gioco, sperimentando e mettendo in pratica le tecniche della fotografia, realizzando ritratti, autoritratti, street fotografy, foto di moda e tanto altro.

Il docente Daniele Lepore guida con molta professionalità e competenza, cercando di far uscire fuori la personalità di ogni allievo, lasciandolo libero nelle scelte. Stimola col suo entusiasmo e la voglia di condividere e sperimentare, fomentando la passione. Con lui le foto diventano racconti in grado di emozionare, divertire e riflettere. Il docente inoltre intesse contatti con gli allievi, che durano anche dopo la fine dei corsi.

Si ha la possibilità di fare sia il corso base che avanzato.

Il centro offre attività ludiche da personale competente per persone di tutte le età. Dai bambini di 4 anni a salire. Dai corsi di canto e di strumento (piano, chitarra, basso, batteria, percussioni, sax, clarinetto, basso, contrabasso violino, flauto traverso, etc.), passando per i corsi fotografia; di videomaking; di grafica fino ai corsi di giornalismo e scrittura.

