Mostra omaggio “Roma. Roma? Roma!” della Kunstakademie di Duesseldorf

Roma, 26 set. (askanews) – Con tre giorni di performance, installazioni e incontri la prestigiosa Kunstakademie di Duesseldorf, il Goethe-Institut e l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo presentano “Roma. Roma? Roma! III”, un progetto artistico sviluppato in occasione del 250esimo anniversario dell’Accademia d’Arte di Duesseldorf, con cui gli allievi e le allieve del corso dell’artista e docente Danica Dakic, si sono ispirati alla tradizione del viaggio a Roma reinterpretandolo in veste contemporanea.

Tra il 2022 e il 2024 infatti un gruppo di studenti e studentesse ha trascorso un soggiorno artistico nella Capitale, producendovi opere video e audio, interventi e performance. Un altro gruppo rimasto a Duesseldorf ha invece lavorato sul tema di un viaggio immaginario a Roma.

Le produzioni sviluppate tra Roma e Duesseldorf sono state presentate in due mostre a Duesseldorf: in occasione dell’asphalt-Festival (Rom. Rom? Rom! Parte I, estate 2023) e presso la Julia Stoschek Foundation (Rom. Rom? Rom! Parte II, autunno 2023).

Ora la mostra approda finalmente a Roma con interventi, installazioni e performance create appositamente per gli spazi del Goethe-Institut e con dieci opere video che testimoniano il lavoro di gruppo degli studenti.

Tra queste ci sono video che riflettono sulla libertà e l’emancipazione, come Neuland, ispirato al film Che cosa sono le nuvole? (1968) di Pier Paolo Pasolini o opere che esplorano il genere della pittura paesaggistica che fu così importante per la fondazione dell’Accademia di Düsseldorf e il suo legame con Roma. Alcuni video esplorano le connessioni tra nord e sud, gli spazi della memoria o viaggi attraverso le immagini e il tempo. Oltre alle opere video saranno presenti diverse installazioni, quali la tenda in cui per una settimana un’artista ha vissuto nel Parco dell’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo; un’installazione multimediale che invita i visitatori a una particolare tappa romana; una valigia con ricordi di viaggio, fotografie e video personali, che trasforma il viaggio a Roma in un’esplorazione della propria storia familiare; un installazione interattiva AR e una videoproiezione che indaga gli spazi della Sehnsucht e della fede nell’era digitale dialogando con un’intelligenza artificiale.

Per l’inaugurazione mercoledì 2 ottobre alle 18 è in programma una conversazione tra Cecilia Casorati, critica d’arte e direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma, e Danica DakicLe; venerdì 4 ottobre alle 16 si terrà invece una conversazione degli artisti presenti con Julia Draganovic, Direttrice dell’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo.

Tra i grandi nomi dei docenti della Kunstakademie Duesseldorf,che oggi è un ente pubblico e al contempo un’istituzione del Land Noreno Vestfalia, dal 2023 diretta dall’italiana Donatella Fioretti, si annoverano Paul Klee, Joseph Beuys, Jannis Kounellis fino ad Anselm Kiefer.