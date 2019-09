Mostra su Leonardo all’Ambasciata d’Italia in Brasile

Leonardo e il suo genio, una realtà che si sta celebrando in tutto il mondo con l’ausilio di molte Ambasciate e Consolati che hanno dato il loro apporto per un fondamento di Cultura, che è anche una realtà scientifica di comunicazione r una opportunità per sviluppare con i giovani, la direzione che un genio e la sua eredità, deve prendere in questo secolo, per essere veicolo di tecnologia e miglioramento delle sorti del pianeta.

L’Ambasciata d’Italia a Brasilia ospita fino al 1° novembre, in continuità con le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo, la mostra “Leonardo Da Vinci Vive”. Realizzata in collaborazione con il Centro Educacional Leonardo da Vinci di Brasilia, l’esposizione si compone di 21 prototipi realizzati su disegni del genio del Rinascimento, riprodotti in scala reale, di cui 6 esposti per la prima volta in Brasile. I modelli, tra cui figurano la Catapulta, la Macchina Volante, la Balestra, l’Organo a 33 canne e l’Ornitottero, saranno accompagnati da riproduzioni dei dipinti più famosi dell’artista, tra cui “L’Ultima Cena”, “La Gioconda” e “La Dama con l’Ermellino”. L’iniziativa si inserisce nel ricco calendario di eventi promossi dall’ Ambasciata per celebrare Leonardo, tra conferenze, letture e proiezioni di docufilm che hanno indagato la vita e le opere del grande genio del Rinascimento. L’esposizione sarà inoltre aperta agli studenti delle scuole e delle Università del Distretto Federale, con cui è in corso un lavoro congiunto sulla figura di Leonardo.