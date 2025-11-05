Mostra sui videogiochi Made in Italy inaugurata al Mimit

Roma, 5 nov. (askanews) – Inaugurata, presso l’Atrio di Palazzo Piacentini, la mostra “Videogiochi. Oltre l’intrattenimento”, un percorso espositivo per raccontare un settore economico dell’industria culturale e creativa. Al taglio del nastro, secondo quanto riporta un comunicato, erano presenti il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati, Federico Mollicone, il direttore generale di IIDEA – Italian Interactive and Digital Entertainment Association, Thalita Malagò, e il ceo di Video Games Europe, Simon Little.

“Questa mostra rende omaggio a un settore in forte crescita, che unisce creatività, tecnologia e talento italiano”, ha dichiarato il ministro Urso. “Il videogioco è oggi una componente rilevante dell’industria culturale e creativa, dove nascono nuove professionalità e si sperimentano linguaggi capaci di educare e mettere in relazione le persone”, ha aggiunto il Ministro. “Un ambito in cui l’Italia può esprimere al meglio la propria identità, valorizzando capacità artistiche e competenze innovative che appartengono al nostro Made in Italy”.

La mostra, che esplora il settore dei videogiochi attraverso le sue quattro dimensioni principali – cultura e creatività, educazione, responsabilità e innovazione – proseguirà fino al 14 novembre e sarà visitabile con ingresso libero ogni pomeriggio durante la settimana, dalle ore 17 alle 19, e nei fine settimana del 18-19 e 25-26 ottobre, dalle 10 alle 18. (fonte immagine: MIMIT).