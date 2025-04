Mostre, a Capri sguardo rivolto al borgo marinaro

Ha inaugurato lo scorso 18 aprile alla presenza del sindacoe di un numeroso pubblico di visitatori,, quello di, sapendone intercettare i segni dell’evoluzione e del cambiamento, insieme alle storie di vita quotidiana e di tradizione che abbraccia al suo interno.Negli spazi di Via Monsiglior Carlo Serena 5, a due passi dalla Piazzetta:

Circa 60 scatti, a colori ed in bianco e nero, che restituiscono le mille sfaccettature di un borgo attraversato dalla continua trasformazione turistica. Un mondo antico, fatto di barche ormeggiate lungo il porto, di generazioni di pescatori e artigiani, di reti che si riparano con le mani esperte e di volti segnati dal sole e dal mare.

Ogni foto è un frammento di vita, una testimonianza di come le tradizioni secolari si confrontano con la forza della modernità che trasforma a volte impetuosamente il passaggio e il tessuto sociale di questi luoghi.

“Interessante notare come fotografi che non avevano mai lavorato insieme si siano espressi in maniera corale su un luogo così pieno di significati come Marina Grande, cogliendone tutti la natura, intima, silenziosa, lenta che resiste al caos e ai cambiamenti indotti da un turismo sempre più insostenibile.” Commenta il curatore Massimo Esposito.

La sezione in bianco e nero, per sua natura privo di distrazioni cromatiche, ci invita a concentrarci sull’essenza di ciò che viene catturato, mettendo in risalto il contrasto tra l’antico e il nuovo, tra la serenità della tradizione e la dinamicità del presente.

L’avvocato Emilio Ruotolo, presidente della Fondazione, ha dichiarato : “ Porre l’attenzione sui luoghi storici, paesaggistici e architettonici dell’isola è uno dei nostri principali obiettivi. In questo senso la mostra “Il borgo marinaro – Uno sguardo interiore”, riesce, attraverso l’immediatezza del mezzo forografico a far scoprire ai visitatori personaggi e angoli, anche nascosti, di Marina Grande , posto incantevole nel cuore di tutti noi capresi.”

Questa raccolta fotografica non è solo una catalogazione di immagini, ma un omaggio al mondo che, pur evolvendosi, non perde la sua identità radicata nel mare, nelle barche , e nelle storie di vita raccontate tra le vie del borgo.