Mostre, a Napoli la prima monografica su Artemisia Gentileschi

“Andate a visitare la bellissima e ben costruita mostra su Artemisia Gentileschi a Napoli, al Museo Diocesano. Vi immergerete nella pittura di questa straordinaria artista. Io ci sono stato oggi. #Napoli #arte #bellezza #cultura”. Lo scrive su Twitter il ministro per la Cultura Gennaro Sangiuliano, al termine dell’evento di inaugurazione a Napoli.

Si tratta della prima mostra monografica dedicata all’attività e alla carriera di una rara figura di donna pittrice con capolavori mai esposti a Napoli.

L’esposizione racconta l’intero percorso di vita della straordinaria artista, dai primi passi a Roma sino alla maturità tra Firenze, Roma, Venezia, Londra e la Napoli del Secolo d’oro.

Nonostante l’importanza e il numero degli anni trascorsi in città tra il 1630 e il 1654, Napoli – in questi ultimi mesi a cavallo tra il 2022 e il 2023 per altro sede di una importante mostra dedicata al soggiorno partenopeo della pittrice e al suo rapporto cogli artisti meridionali – non ha mai però ospitato un’esposizione monografica dedicata alla sua vita e alla sua carriera o un approfondimento dedicato alla sua formazione, al rapporto con l’opera del padre Orazio o con la lezione di Caravaggio.

Curata da Pierluigi Leone de Castris, la mostra organizzata al Museo Diocesano di Napoli, vuole provare a risarcire questo vuoto, collegando l’attività napoletana alla formazione e alle tappe fiorentine e romane della carriera di Artemisia, e a presentare così ai napoletani e a un più vasto pubblico – grazie agli importanti prestiti di opere talvolta molto note e talvolta ancora poco conosciute o del tutto sconosciute ottenuti dalle Gallerie degli Uffizi e di Pitti, dal Museo di Capodimonte, da altri musei e fondazioni e da alcuni collezionisti privati – le origini e il percorso di vita e d’arte di questa straordinaria figura di donna e di pittrice, che tanta parte ha avuto nella formazione del linguaggio degli artisti meridionali del “secolo d’oro”.

Tra le opere esposte nelle sale del Museo Diocesano di Napoli le sue tante interpretazioni del soggetto di Giuditta, a cominciare da quella precoce del Museo di Capodimonte fino a quella della Galleria Palatina e della Galleria degli Uffizi a Firenze, che rappresentano forse la traduzione più efficace, originale e violenta del soggetto per almeno due volte prescelto da Caravaggio.

La mostra si compone di quattro diverse sessioni: La giovinezza, la formazione con Orazio e i primi successi (1593-1620); Autoritratti, Giuditte e altre eroine; Gli anni della maturità (1620-1654) e Artemisia a Napoli (1630-1654). L’attività di Artemisia a Napoli copre venticinque anni e, per quanto interrotta dal soggiorno a Londra (1638-1640), rappresenta la tappa più lunga della sua carriera di pittrice.