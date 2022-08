Musei, a Pietrarsa tornano le “Ferrovie in Miniatura”

Grandi plastici con treni in movimento, collezione di locomotive in miniatura, vetture e motori forgiati da mani esperte: c’è questo ed altro nella fiera del modellismo ferroviario ‘Ferrovie in Miniatura’ in programma dal 2 al 4 settembre al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, al confine tra Portici e Napoli arrivata alla III edizione e organizzata in collaborazione con FIMF (Federazione Italiana Modellisti Ferroviari). Dopo il successo di pubblico delle precedenti edizioni, quest’anno la Fondazione Fs ha voluto ripetere l’evento arricchendolo anche di un’area giochi dove i giovani potranno creare a misura il trenino dei loro sogni. Durante la fiera sarà possibile ammirare grandi plastici in movimento, prendere parte a workshop dedicati al modellismo ferroviario e sarà allestita un’area didattica per giocare con i trenini. “Ferrovie in Miniatura è un appuntamento di grande spessore culturale per tutti gli amici e visitatori del Museo Ferroviario di Pietrarsa”, dice il direttore del Museo Oreste Orvitti. “Abbiamo stabilito un appuntamento annuale per la divulgazione e conoscenza della storia delle ferrovie italiane anche tra gli appassionati di modellismo ferroviario che potranno godere della bellezza in scala reale delle locomotive, carrozze e vagoni che hanno fatto la storia del trasporto nel nostro Paese. Non mancheranno momenti di eccellenza anche durante le visite alla mostra internazionale ‘Treni fra arte, grafica e design’ che sarà aperta ai visitatori con ingresso gratuito compreso nel biglietto di ingresso al Museo”. L’esposizione sarà aperta al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 19:00. Per info www.fondazionefs.it e museopietrarsa@fondazionefs.it.