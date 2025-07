Mostre, a Reggio Emilia “Contro la guerra – Sguardi e immaginari”

Roma, 25 lug. (askanews) – A Reggio Emilia, durante il Festival di Emergency, aprirà la mostra “Contro la guerra – Sguardi e immaginari”, vitabile dal 5 settembre al 26 ottobre al Palazzo dei Musei con ingresso gratuito. Il 4 settembre (alle ore 12) si terrà l’anteprima stampa, mentre l’inaugurazione ufficiale – su invito – sarà alle ore 18.

L’esposizione è un progetto di Emergency a cura di Cheap ed è un percorso immersivo sul tema della guerra nei suoi effetti fisici, psicologici, sociali e politici che si struttura attraverso diversi livelli visivi e gradi di coinvolgimento. La mostra si interroga sulla possibilità di entrare, in modo intimo ma non voyeuristico, nelle storie delle vittime, così come nella resistenza di chi vi si oppone, praticando la disobbedienza civile, protestando pubblicamente, rivendicando disarmo e solidarietà. E curando le ferite degli altri, come fa EMERGENCY dal maggio 1994, data di fondazione di un’organizzazione che pratica la medicina anche come strumento di pace.

Tratte dall’archivio storico, le grandi fotografie in bianco e nero sulle attività di cura di Emergency, dall’Afghanistan all’Iraq, si alternano ai poster di Cheap, provenienti da alcuni degli interventi più importanti realizzati dal collettivo negli ultimi anni – “Disobbedite con generosità”, “Sabotate con grazia”, “Agitatevi” – e a quelli delle artiste e degli artisti invitati a partecipare alla mostra, dall’Italia al Brasile, dalla Spagna alla Polonia. Geografie lontane e sensibilità diverse, accomunate dalla convinzione che – come dichiarano i messaggi incisi lungo il percorso espositivo – “nessuna guerra è inevitabile” e che “la guerra non restaura diritti, ridefinisce poteri”.

Lo testimoniano peraltro le immagini all’interno di un box, riparate da una feritoia: fotografie di persone e dei loro corpi sopraffatti dalla violenza della guerra, ma schermati e non a vista, possono infatti essere guardate solo se ci si avvicina alla feritoria. Sono fotografie di dimensioni più ridotte, esplicite, crude che richiedono uno sguardo attento, consapevole. Sono un appello che Emergency e Cheap rivolgono al pubblico, una richiesta di avvicinamento, di assunzione di responsabilità.

In occasione della nuova edizione del Festival di Emergency, alla quinta edizione, nelle giornate dal 5 al 7 settembre la mostra sarà accessibile dalle 10 alle 20. A partire dall’8 settembre e fino alla chiusura del 26 ottobre, osserverà invece i seguenti orari di apertura: martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13; venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.