Mostre, a Roma il meglio della storia di Frigidaire

Si è aperta al Museo di Roma in Trastevere e sarà visitabile fino al 7 settembre, la mostra “Frigidaire – Storia e immagini della più rivoluzionaria rivista d’arte del mondo” dedicata alla storia e alle immagini di una delle esperienze artistiche più rivoluzionarie del mondo. “Lucca Comics & Games” sarà partner dell’esposizione, ospitata nel Museo di Roma in Trastevere, dedicata alla rivista che ha segnato un’epoca. Frigidaire come ricordato in una nota “fu il frutto più maturo di una stagione straordinaria per tutto il fumetto italiano. Autori come Pazienza, Tamburini, Liberatore, Scozzari e Mattioli, sotto l’accorta guida del capitano Vincenzo Sparagna, crearono con Frigidaire qualcosa che non si era mai visto: non a caso sono considerati dei maestri assoluti della nona arte, non soltanto italiana. Per tutti loro e per la rivista, il festival di Lucca fu sempre fondamentale”. E così in continuità con quell’esperienza, oggi Lucca Comics & Games sostiene la straordinaria mostra organizzata dai Musei Capitolini, con l’obiettivo di instaurare una relazione solida e di lungo periodo in vista del nascente Museo Nazionale del Fumetto. “L’ecosistema di Lucca Comics & Games sta crescendo e sulla soglia della fondazione di un museo di livello internazionale – ha detto Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games, raccontando così la partecipazione della fiera lucchese come unico festival partner dell’esposizione – riafferma sempre la centralità della storia del fumetto italiano. In questo caso partecipiamo alla celebrazione della straordinaria stagione delle riviste, in particolare dell’esperienza paradigmatica di Frigidaire che proprio a Lucca nel 1980 fu presentata. In vista del museo che verrà, ci vogliamo porre in prima linea per la conservazione di una collezione tanto importante e di un patrimonio fondamentale per la comprensione del fumetto nazionale e internazionale. Questa straordinaria mostra accolta dai Musei Capitolini è un primo atto di un percorso che vuole studiare, ricordare e rappresentare quella stagione unica e inimitabile, fatta di Frigidaire, di Linus e di tante altre riviste, e di decine e decine di artisti e artiste che hanno segnato un’epoca”. La collaborazione di Lucca Comics & Games, dunque, vuole continuare a portare avanti linguaggi cari alla manifestazione e alla sua community con “Frigidaire” che non è stata solo una rivista, “ma un vero e proprio movimento culturale che ha unito generazioni e linguaggi artistici diversi”. Sempre a Roma, ricordiamo, in uno dei più prestigiosi Musei Capitolini, sarà inaugurata il 27 marzo un’altra prestigiosa mostra, “Amano Corpus Animae”, la personale dedicata al maestro giapponese Yoshitaka Amano già record di pubblico alla Fabbrica del Vapore di Milano durante l’inverno, visitabile a Palazzo Braschi in piazza Navona fino al 12 ottobre prossimo.