Mostre, a Villa Pignatelli il fotografo artigiano

Il fotografo che si definisce artigiano. Il ligure per caso, ma veneziano nell’anima. Gianni Berengo Gardin. A Napoli, a Villa Pignatelli. La mostra, il cui titolo è quello di una sua antologia d’immagini pubblicata nel 1970. Un titolo che è un manifesto del suo modo di essere fotografo, del suo metodo artigianale di fare foto narrando il suo tempo. Il brivido dell’aspettativa è grande. Le foto esposte fanno parte della selezione che fu esposta al MAXXi nel 2022, ma undicifotoundici sono fotografie scattate a Napoli ed in Campania. Rullo di tamburi. Una dedica, un cammeo. Villa Pignatelli, ultimo piano, casa della fotografia. Abbandonati gli arredi e le decorazioni d’epoca del piano terra, il modello degli spazi per galleria d’arte è rispettato e gli stucchi a soffitto sono un piacevole compendio per non dimenticare il pregio del contenitore. La mostra è un racconto per immagini di alcuni aspetti della realtà che l’artista ha voluto fermare per sempre o, come nel caso delle foto che illustrano le condizioni all’interno degli ospedali psichiatrici, denunciare per far riflettere e magari intervenire. Luoghi di lavoro che hanno marcato lo sviluppo dell’economia italiana, momenti di vita: un racconto. Senza cessioni al patetismo, testimonianza. La qualità delle foto non si discute. Nondimeno. Il visitatore si ferma qualche secondo davanti alle foto, poi va. C’è il piano terra con gli antichi arredi e il parco, le carrozze, la possibilità di sognare un tempo lontanissimo. C’è la favola. Un vecchio motivetto recitava: si può fare di più. Coinvolgere il pubblico significa emozionarlo. Le esperienze emotive, sono un processo multicomponenziale articolato in più fattori. Sono il segnale di un cambiamento, nello stato del mondo interno o esterno del visitatore, che egli percepisce come saliente. L’emozione mette in moto la fisiologica dell’organismo: variazione nella frequenza cardiaca e respiratoria, sudorazione, pallore, rossore, le espressioni verbali e non verbali come le espressioni facciali, la postura, i gesti, la tendenza all’azione, il comportamento vero e proprio. Provocare emozioni significa dunque mettere in moto questi processi che inevitabilmente afferiscono ai cinque sensi di cui l’essere umano è dotato. Applicare questi principi all’allestimento, alla presentazione di un sito, di un opera, di un esposizione significa legare per sempre il visitatore a ciò che sta osservando. Il racconto dell’esperienza emotiva compiuta durante la visita, provocherà un nuovo afflusso di visitatori e allungherà il ciclo vitale del sito, della mostra, dell’opera. La mostra di Berengo Gardin permette tramite il rilevamento del Q-code esposto all’ingresso, di essere accompagnati dalla voce del fotografo che spiega la sua evoluzione, il suo concetto di fotografia. La tecnologia però deve semplificare, non complicare la vita agli utenti. Se quella registrazione fosse stata diffusa come sottofondo alla visita della sezione dedicata allo studio dell’artista, avrebbe donato al visitatore la sensazione di essere accolti proprio da lui, nel suo studio, ed introdotti dal fotografo stesso alla sua opera. Berengo Gardin il reporter. I rumori, voci tipiche di alcune scene ritratte, ad esempio il canto delle mondine, lo sferragliare di una ferrovia, le voci dei vicoli, i rumori delle macchine di una fabbrica, avrebbero calato emotivamente il visitatore nella realtà raccontata dalle foto. Non s’improvvisa l’uso dell’interpretazione, ma si può studiare. Sursum corda.