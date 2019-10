Mostre, al Castel dell’Ovo i quadri di Athos Faccincani

Torna a Napoli Athos Faccincani con una mostra personale dal titolo “L’immensità della luce” allestita nel Castel dell’Ovo e che verrà inaugurata sabato 19 ottobre alle 17 alla presenza dell’artista da Nino Daniele, assessore alla Cultura del Comune di Napoli e da Francesco D’Episcopo, critico d’arte, già docente all’università Federico II di Napoli. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 3 novembre. I protagonisti dei suoi quadri sono le più famose coste del Mediterraneo, a partire da Positano e i tantissimi fiori. Il suo precedente appuntamento con Napoli risale al gennaio 2017 quando le sue opere vennero esposte con successo nel Pan in via dei Mille. Nato a Peschiera del Garda nel 1951, Athos Faccincani comincia a interessarsi alla pittura fin da bambino. Mentre all’inizio della sua carriera il suo stile è espressionista sia per i soggetti che per i toni, adesso i suoi dipinti rappresentano la luce e i colori dei paesaggi. Orari d’apertura: festivi ore 9-13; feriali ore 9-19 e dal 26 ottobre: 9-18. Ingresso libero.