Mostre, al Museo della Moda “Tessere e Connettere”: un dialogo artistico tra le sete di San Leucio e i nodi millenari degli Inca

​Il tessuto non è solo materia, è un linguaggio. Sarà inaugurata sabato 11 aprile alle ore 11.00 presso il Museo della Moda di Napoli – Fondazione Mondragone, la mostra “Tessere e Connettere”, curata da Cynthia Penna, con la collaborazione di Gabriella Esposito: un viaggio attraverso il tessuto come custode di storie e simbolo di unione.

Inserita nel progetto ‘Recupero dei Vecchi Mestieri’, uno dei principali filoni di attività del Museo fortemente voluto dalla Presidente Maria d’Elia, l’esposizione testimonia il recupero delle antiche arti manuali da parte di donne di diverse provenienze. Il progetto ha già visto la partecipazione attiva e il diploma di numerose allieve, consolidando un modello di trasmissione del sapere artigiano d’eccellenza

​Un Alfabeto di Nodi: Il Mistero di Eielson e Sansevero

​Il fulcro narrativo della mostra risiede in una straordinaria connessione storica e simbolica. Al centro della scena vi è l’opera di Jorge Eielson, artista peruviano che ha fatto dei quipus — gli antichi nodi comunicativi degli Inca — il proprio alfabeto creativo.

​Questo percorso si intreccia con la figura del Principe di Sansevero, il primo in Europa a decodificare il linguaggio dei nodi pre-colombiani. Due menti visionarie, distanti nei secoli ma unite dalla stessa fascinazione per la comunicazione non verbale e la simbologia tattile.

​Dal Manufatto all’Opera d’Arte

​Attraverso le opere di 12 artisti internazionali, il tessuto smette di essere merce legata all’abbigliamento per trasformarsi in uno strumento di indagine interiore:

​Le Sete di San Leucio: Rielaborate in chiave moderna, celebrano l’eredità manifatturiera campana come esempio di perfezione e bilanciamento.

​Geometrie di connessione: Cuciture, ricami e rammendi diventano metafore della costruzione dell’identità, in cui ogni filo rappresenta un frammento di storia collettiva.

​Napoli, Crocevia di Culture

​In questa cornice, la città di Napoli riafferma il suo ruolo storico di perno tra le civiltà. La mostra mette in luce come la tessitura sia, per sua stessa natura, un atto di accoglienza: un coordinamento armonico di elementi diversi che, intrecciandosi, creano una struttura solida e carica di significato.

​“Tessere e Connettere è un invito a riscoprire il valore autentico del fare, a riconoscere la dignità del lavoro artigianale e a promuovere una cultura che sappia intrecciare radici e visioni contemporanee. Abbiamo voluto questa mostra perché si inserisce in un più ampio percorso di formazione, finalizzato a creare concrete opportunità lavorative nel mondo dell’alta moda e dell’artigianato tessile, valorizzando al contempo saperi e competenze della tradizione del Made in Campania e del Made in Italy” ha dichiarato la Presidente Maria d’Elia.

​L’iniziativa gode dei prestigiosi patrocini del Consolato USA di Napoli, del Centro Studi Jorge Eielson di Firenze e dell’Archivio Jorge Eielson di Saronno.