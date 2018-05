Mostre, al via il “Viaggio tra i vulcani” in 100 clic

Un reportage tra i vulcani in 100 clic: si inaugura domani, martedì 22 maggio alle ore 19.00 nelle sale degli appartamenti della Reggia di Portici (Napoli) la mostra fotografica ‘Viaggio tra i vulcani del pianeta’ di Gino Ambrosio, patrocinata dal Mibact, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dalla Regione Sicilia e Campania, Città Metropolitana di Napoli, comuni vesuviani, Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Fs, Enea, Izsm, Cnr, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli, Centro Musa, Fondazione Ente Ville Vesuviane, Autorità Portuale, Film Commission, Banco Napoli per l’Assistenza all’Infanzia, Camera di Commercio di Napoli, Lupt Federico II e Certiquality. In rassegna le immagini più suggestive di aree vulcaniche sommerse e crateri pieni di lava, ricoperti di ghiaccio o con pennacchi di fumo, mete dei viaggi di Gino Ambrosio giramondo per passione che ha immortalato i paesaggi della natura in Nord Europa, volti degli abitanti dell’Indonesia, Giappone, le zone dell’America Centrale o le più remote del pianeta. Accanto ai pannelli illustrativi e le immagini multimediali vi sarà anche una installazione del Vesuvio in 3D e opere vulcaniche dipinte dal vivo realizzate dagli alunni del Liceo dell’Arte e della Comunicazione di Torre Annunziata. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale ‘Oronero – dalle scritture del fuoco’ che con questo evento parte dal Vesuvio e inizia il suo lungo cammino per promuovere l’incontro con altri popoli e tutte le possibili relazioni e le forme di simbiosi che nel corso del tempo essi hanno sviluppato con il ‘Vulcano’. ”La mostra multimediale da’ inizio al nostro viaggio tra i popoli e le terre vulcaniché’ dice il presidente di Oronero, Carmine Maione ”Si parte dal Vesuvio, un giacimento di ricchezza naturale, storica e artistica e attraversando la Sicilia e la sua cultura millenaria raggiungeremo i cinque continenti per promuovere lo sviluppo economico pacifico. Turismo, ospitalità, biodiversità, cibo, arte, musica, filosofia, innovazione tecnologica saranno al centro degli scambi e della contaminazione con altri popolì’. Venerdì 18 maggio vi è stata la presentazione dell’evento in Villa Campolieto a Ercolano con interventi del sindaco della città Ciro Buonajuto, della direttrice dell’Osservatorio Vesuviano Francesca Bianco, Fabio Terribile professore all’Agraria e Presidente Società Italiana Pedologia, Francesco Sirano direttore del Parco Archeologico di Ercolano, il prof. Raffaele Sacchi del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Vincenzo Saggiomo dell’istituto Dohrn ed altri. Significativa anche la presenza alla conferenza di presentazione di alcune sigle sindacali: sono intervenuti Giuseppe Mazzullo vicepresidente e direttore generale della Cicas – imprenditori commercianti artigiani turismo servizi, e Gerardo Guida dell’Acai Associazione cristiana artigiani italiani. L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’associazione L’Albero Fiorito, Slow Food condotta Vesuvio, That’s Napoli lile show, Ospitalia e Villaggioglobale, Consorzio di tutela vini dop del Vesuvio e Consorzio pomodorino del piennolo del Vesuvio. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dal 23 al 31 maggio dalle 9.30 alle 18.30 ad ingresso gratuito.