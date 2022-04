Mostre, alla Casa del Cinema omaggio a Barbara Streisand

Due, 6, 11, 10, un, 2e 30 album diventati dischi di platino negli Usa. Prima donna al mondo ad aver ricevuto numerosi premi prestigiosi nel corso della sua carriera. Barbra Streisand è l’artista unica che il mondo ha imparato ad apprezzare, non solo per il suoma per la sua capacità di mantenereed. Sotto le luci dei riflettori così come nella vita privata. In prossimità dei festeggiamenti per i suoi(il prossimo 24 aprile) l’Associazione Teatroantico ha deciso di celebrare l’attrice, cantante, regista e produttrice cinematografica newyorkese con una mostra. L’evento,, è in programma a Roma alladal 20 aprile al 14 maggio 2022.