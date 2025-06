Mostre, alla Reggia di Caserta un’installazione di Michelangelo Pistoletto

Il 26 giugno inaugura alla Reggia di Caserta “Terzo Paradiso”, installazione di Michelangelo Pistoletto nel Parco reale del Museo. L’inaugurazione si terrà alle ore 10,30 nel Bosco vecchio, alla presenza dell’artista. Contestualmente verrà presentato anche il catalogo (a cura di Sillabe) della mostra “Metawork – Michelangelo Pistoletto alla Reggia di Caserta” allestita nella Gran Galleria e visitabile fino al 1° settembre. Terzo Paradiso non è solo il lascito concettuale di Pistoletto, ma una formula propositiva che mira a trasformare il futuro, unendo etica, estetica e responsabilità in un equilibrio armonico e dinamico. Una creazione permanente del Parco reale — come un tatuaggio sulla “pelle” del nostro pianeta — diventa non solo testimonianza di un passaggio e di una mostra, ma eredità viva (legacy) per un futuro in cui l’arte è al centro di una trasformazione sociale consapevole. L’opera è composta da materiali lapidei storici e legni naturali recuperati nel Bosco Vecchio, unificando la memoria dell’artificio alla vitalità della natura. L’installazione è prodotta dal Museo Reggia di Caserta e da Opera Laboratori, in collaborazione con Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e Galleria Continua.