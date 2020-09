Mostre, Capri incontra Mykonos

di Marco Milano

L’isola azzurra e una delle perle della Grecia si “gemellano” idealmente all’ombra dei Faraglioni. L’Hotel “Villa San Felice”, infatti, il grazioso quattro stelle dell’albergatore isolano Giancarlo Guarracino sarà la location d’eccezione della mostra fotografica nata da un reportage realizzato nell’isola di Mykonos, dalla videomaker calabrese Daniela Caimi insieme alla giornalista Diletta M.C. Loragno. L’esposizione fotografica sarà visitabile negli spazi dell’albergo caprese in via Li Campi, domenica 20 settembre 2020 dalle ore 17 alle ore 19 ed è inserita all’interno dell’evento “Capri Incontra” ideato e diretto dalla Loragno e giunto alla sua quarta edizione. “Foto e panorami d’oltremare, dal forte impatto emozionale”, dunque, saranno i protagonisti di un appuntamento dedicato alle emozioni. “Con i miei scatti desidero immortalare attimi per me speciali e comunicare emozioni – ha spiegato Daniela Caimi, che da tempo segue La Settimana della moda sia di Milano che di Londra, la Festa del Cinema di Roma ed il Festival di Cannes – quando vedo qualcosa che mi emoziona, mi piace scattare e far sì che altri godano di momenti di intensa bellezza, che magari durano un attimo, come un’onda che si infrange contro uno scoglio o il sorriso di un bambino che gioca con la sabbia”. La cornice dell’Hotel Villa San Felice, immersa nell’incantevole paesaggio di Capri, dunque, si unirà con i colori intensi dell’isola greca. “Sarà come essere travolti da un vortice emozionale – questo l’annuncio della mostra – in cui protagonisti saranno il cielo, che si confonde con il mare, le lunghe spiagge e il bianco accecante dei famosi mulini dell’isola delle Cicladi”.