Mostre, centenario della nascita di Calvino: un’esposizione a Roma per ricordare il grande scrittore

Oggi al Salone Internazionale del Libro di Torino, XXXV edizione, si è svolta la presentazione in anteprima alla stampa e al pubblico della grande mostra su Italo Calvino (Santiago de las Vegas, Cuba 1923 – Siena 1985) che aprirà a Roma alle Scuderie del Quirinale nell’ottobre 2023. La mostra, curata da Mario Barenghi e organizzata da Ales SpA / Scuderie del Quirinale in collaborazione con Electa, fa parte degli eventi principali delle celebrazioni ufficiali per il centenario della nascita dello scrittore. Un progetto ‘visivo’, che racconta la figura e l’opera di Calvino, rivolto sia ai suoi estimatori sia ai ‘nuovi’ lettori e ai giovani, che si stanno avvicinando ora ai suoi testi. Il rapporto di Calvino con le arti sarà al centro dell’esposizione, come hanno illustrato oggi, in un dialogo pensato per il Salone, il curatore Mario Barenghi e Marco Belpoliti, introdotti da Rosanna Cappelli, amministratrice delegata di Electa e Matteo Lafranconi, direttore delle Scuderie. Il legame con le immagini sarà esplorato per la prima volta in modo così approfondito in una mostra, grazie anche al sostegno e alla collaborazione di istituzioni pubbliche e private nazionali e internazionali e di numerosi artisti e collezionisti. La sfida di questa iniziativa, che vuole essere un modello possibile per altre mostre dedicate alla letteratura, è quella di visualizzare il processo creativo dello scrittore mettendo in relazione mondi reali, immaginari, visioni, teorie.

La mostra sarà un viaggio attraverso la vita, le scelte, l’impegno politico e civile, i luoghi e soprattutto la produzione letteraria e il metodo di lavoro dello scrittore che si svolgerà diacronicamente lungo dieci sezioni sui due piani delle Scuderie del Quirinale. Più di duecento prestiti – dipinti, sculture, disegni, illustrazioni di decine di artisti dal Rinascimento a oggi, codici miniati medievali, arazzi, armature, fotografie e ritratti d’autore (come quelli di Carlo Levi), tutte le prime edizioni dei libri e quelle più significative – ricostruiranno la sua opera varia e multiforme, declinata secondo temi e nodi fondamentali.