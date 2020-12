Mostre, “Come foglie nel vento”: a Roma la Collettiva promossa dallo Studio Lonardi

di Maria Carla Tartarone Realfonzo

A Roma, per la sedicesima giornata del Contemporaneo AMACI, allo “Studio Lonardi, zu spat”, in via Dandolo 30, è in mostra una Collettiva impegnata in un discorso sulla Natura, la nostra più amata realtà, insieme nostra speranza, in questo momento difficile, in cui con difficoltà possiamo immergerci e perciò ne cogliamo maggiormente la preziosità. La Collettiva ha deciso di realizzare una serie di immagini rappresentative della natura, la più giovane e fragile sua espressione, la foglia. Ciascun artista ha perciò realizzato la propria creazione e ne ha inviato la realizzazione alla Direttrice Luciana Leonardi. La Leonardi ha allestito la sua mostra, da elegante fotografa qual è ed il risultato stupisce. Nel luogo non possiamo entrare, ma attraverso i cristalli che lo chiudono possiamo ammirare le tante interpretazioni della natura, di uno dei suoi più giovani esemplari, la foglia, nel vento. Numerosi gli artisti che hanno gradito partecipare alla esposizione e tante sono le loro interpretazioni. Desidero ricordare i nomi dei partecipanti, a noi già noti, che in parte avevano partecipato nello stesso Studio alla mostra “Di segni di parole”, nel 2018, , in occasione della quattordicesima giornata del Contemporaneo. Gli artisti in mostra sono ben trentaquattro, tra i quali ricordo: Luigi Auriemma, Alfonsina Caterino, Cristina Cianci, Pina della Rossa, Prisco De Vivo, Giovanna Donnarumma, Maurizio Esposito, Marisa Papa Ruggiero, Ernesto Terlizzi, Ilia Tufano, Vittorio Vanacore. A tutti non possiamo che dire grazie per così commoventi interpretazioni della natura.