Mostre, a Cortona i tesori di Ercolano in onore di Marcello Venuti

“1738. La scoperta di Ercolano. Marcello Venuti: politica e cultura fra Napoli e Cortona” è il titolo della mostra internazionale che dal 1 marzo al 2 giugno sarà ospitata al Maec – Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona (Arezzo), realizzata in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. La mostra ospiterà pezzi unici come il “Tripode con Sfingi” proveniente dal Museo Archeologico di Napoli. La scelta di onorare la figura di Venuti rappresenta un trait d’union tra i due musei. 280 anni fa Marcello Venuti fu incaricato dal re di Napoli (1738) di curare le collezioni farnesiane e di sovrintendere agli scavi di Ercolano. A Cortona Venuti è stato un uno dei fondatori dell’Accademia Etrusca e attento esponente e divulgatore. La sua vicenda biografica tra Cortona e Napoli, tra scavi e pubblicazioni, tra Granducato di Toscana e la corte borbonica sarà raccontata da una scelta di materiali e documenti nella maggior parte dei casi presentati a Cortona per la prima volta.