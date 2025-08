Mostre, da settembre a Firenze un’esposizione dedicata a Enrico Berlinguer

A oltre 40 anni dalla scomparsa di Enrico Berlinguer, e esattamente a 50 dall’ultimo comizio al Parco delle Cascine a Firenze, che raccolse 4 cortei di un milione di persone, il capoluogo toscano ospiterà la mostra “I luoghi e le parole di Berlinguer” dedicata alla vita, alla carriera, alla fortuna politica e anche al lascito morale del segretario del Partito Comunista Italiano dal 1972 al 1984. L’esposizione sarà visibile al palasport Mandela Forum dal 3 settembre al 5 ottobre prossimi e approfondirà in particolare l’impegno per la pace di Berlinguer. La mostra, ideata e organizzata dall’Associazione Enrico Berlinguer per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della sinistra italiana, con la collaborazione della Fondazione Gramsci, è stata precedentemente allestita a Roma presso il Mattatoio, Azienda Speciale Palaexpo, a Bologna presso il Museo Civico Archeologico, in Sardegna a Sassari presso il Padiglione Tavolara e a Cagliari alla passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy, raggiungendo complessivamente oltre 131.000 visitatori.