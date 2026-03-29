Mostre, dal 3 aprile alle Gallerie d’Italia di Napoli arriva “Vortici”

Intesa Sanpaolo apre al pubblico alle Gallerie d’Italia a Napoli, dal 3 aprile al 5 luglio 2026, la mostra Vortici. Alexi Worth in dialogo con la ceramica antica a cura di Silvia Gaspardo Moro e Richard Neer, un inedito dialogo tra la collezione di ceramiche attiche e magnogreche della collezione Intesa Sanpaolo e l’arte contemporanea dell’artista americano Alexi Worth. Nove tele di Alexi Worth, che per la prima volta espone in Italia, condividono le sale delle Gallerie d’Italia con quattro crateri della Collezione Caputi, selezionati da Richard Neer, profes­sore di Storia dell’arte dell’Università di Chicago, in una riflessione che attraversa la storia sul tema del simposio e della gestualità del bere.