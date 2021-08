Mostre, focus al Clb di Berlino sul sogno olivettiano

Sarà attiva mercoledì 25 e giovedì 26 agosto la mostra “Universo Olivetti. Comunità come utopia concreta” al Clb di Berlino, realizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) e dall’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, in collaborazione con la Fondazione Maxxi e la Fondazione Adriano Olivetti e a cura di Pippo Ciorra, Francesca Limana e Matilde Trevisani. Attraverso un percorso espositivo articolato in quattro sezioni (Città e Politica, Fabbrica, Cultura e Immagine, Società), la mostra racconta il progetto olivettiano in tutti suoi aspetti, dimensioni e complessità. Attraverso una galleria di grafiche, documenti d’archivio, riproduzioni e rivisitazioni fotografiche, si torna a ragionare sulla stringente attualità di una figura come quella di Adriano Olivetti, così come sul modello d’impresa unico e innovativo costituito attorno a Ivrea – città recentemente iscritta nella Lista del Patrimonio Unesco – tra gli anni Trenta e Sessanta del Novecento.