Mostre, giornata conclusiva per “Il libro che tu sei”

Dopo il grande successo della prima edizione, torna Il libro che tu sei, la mostra collettiva dedicata al libro d’artista, promossa da associazione freemocco e Trebisonda a.p.s. L’esposizione è stata inaugurata presso il Centro per l’arte contemporanea Trebisonda e termina l’11 gennaio per poi riprendere, nella primavera del 2026, a Terni, negli spazi di Palazzo di Primavera, con l’intento di rendere questa rassegna un appuntamento annuale dedicato alla ricerca e alla sperimentazione artistica. Il successo della prima edizione ha confermato la forza di un progetto che invita il pubblico a toccare, sfogliare e vivere l’opera, trasformando l’esperienza artistica in un incontro diretto e sensoriale. Il libro, oggetto di conoscenza e simbolo universale di memoria e pensiero, diventa in questa mostra un corpo vivo, un mezzo attraverso cui l’artista esprime la propria visione e il proprio linguaggio. Ogni libro si fa opera unica e irripetibile, capace di incarnare una storia personale e collettiva, una riflessione sull’identità e sul potere della creatività. Il libro che tu sei 2025 è dunque un invito a leggere l’arte come si legge un libro: con curiosità, attenzione e desiderio di scoperta. Una mostra da vivere, non solo da osservare, dove il libro diventa simbolo, esperienza e specchio dell’umanità. Artisti: Simona Angeletti, Toni Bellucci, Silvia Bonetti, Diletta Boni, Pino Boresta, Stefano Borgia Del Casale, Paola Buonomo, Loretta Cappanera, Melania Catteruccia, Barbara Cappello, Caterina Ciuffetelli, Cristian Ciamporcero, Cinzia Colombo, Claudio Coltura, Andrea De Angelis, Simona Di Lascio, Carla Di Pardo, Silvie Franquet, Valeria Gasparrini, Silvia Giani, Tiziana Grassi, Francesca Graziano, Tamara Inzaina, Luca Leandri, Ugo Levita, Serse Luigetti, Lucia Maria Minervini, Paolo Massei, Roberta Meccoli, Enrico Minato, Mario Nanni, Francesca Nicchi, Angela Palmarelli, Renata Petti, Valeria Pierini, Attilio Quintili, Monia Romanelli, Paolo Romani, Antonella Rotundo, Virginia Ryan, Sandford&Gostì, Monica Scafati, Marilena Scavizzi, Anna Toni, Lucy Toop.

Titolo mostra Il libro che tu sei Anno 2025 Mostra promossa da Associazione Freemocco e Trebisonda a.p.s. Periodo mostra Dal 14 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 Inaugurazione 14 dicembre 2025, ore 18.00 Luogo Centro per l’arte contemporanea Trebisonda Indirizzo Via Bramante 26, Perugia Orari di apertura Venerdì, sabato e domenica dalle ore 17.30 alle 19.30 Ingresso Libero Visite su appuntamento Tel. 331 579 3797 – 338 159 3981 Trasferimento mostra Primavera 2026, Palazzo di Primavera, Terni Libro di mostra Freemocco Edizioni Prezzo libro Euro 15,00 Contatti libro Tel. 349 133 9086 Testo critico Giorgio Bonomi