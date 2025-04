Mostre: “La Reggia liberata”, dalla resa tedesca alla restituzione all’Italia (1943-1947)

Il 29 aprile 2025, alle ore 12.30, sarà inaugurata presso le sale espositive dell’Archivio di Stato di Caserta la mostra documentaria e fotografica La Reggia liberata. L’occupazione militare alleata, la resa tedesca, la restituzione all’Italia (1943-1947). Accolti dalla direttrice dell’Archivio Fortunata Manzi e dal soprintendente archivistico e bibliografico della Campania Gabriele Capone, interverranno all’inaugurazione il direttore generale Archivi Antonio Tarasco, il prefetto di Caserta Lucia Volpe e il console generale degli Stati Uniti d’America in Napoli Tracy Roberts-Pounds. La mostra ricostruisce con fotografie e documenti l’occupazione militare alleata della Reggia, in cui fu firmata la resa tedesca il 29 aprile 1945, atto con cui si sancì la fine della Seconda guerra mondiale in Italia, costituendo il prodromo della fine della guerra in Europa. Prima e dopo tale atto, precisamente tra il 1943 e il 1947, nel complesso vanvitelliano si decisero quindi le sorti del continente europeo, stravolgendo il monumento per le esigenze belliche e strategiche. Ci furono però uomini e donne che lottarono per la sua salvaguardia, nella consapevolezza del suo valore per l’identità della Nazione e per l’intera umanità. La mostra è promossa e realizzata dall’Archivio di Stato di Caserta nell’ambito di un Protocollo d’intesa per le celebrazioni dell’80° anniversario della Resa e della Liberazione, che vede coinvolti il ​​Museo Reggia di Caserta, il Comune di Caserta, il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con la collaborazione del Centro Studi della Provincia di Caserta “Antica Terra di Lavoro”