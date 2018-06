Mostre, “Il mondo di Riccardo Bochicchio” secondo quattordici artisti campani

Le opere di quattordici artisti campani per ricordare un giovane scomparso tragicamente: si tratta della mostra “Il mondo di Riccardo Bochicchio” promossa dall’Associazione culturale Intentart e curata dalla dott.ssa Simona Pasquali.

“Ogni artista – si legge in una nota – è entrato in contatto con il ‘mondo di Riccardo’ scrutando e percependo con grande attenzione e delicatezza il suo mondo, costituito dalle sue grandi passioni, l’arte e la musica. Le opere realizzate in occasione della mostra ci parlano e ci raccontano di Riccardo, e vogliono interagire con il fruitore attraverso un messaggio a volte nitido, altre volte celato.

Lo sguardo di ogni artista si proietta verso l’infinito, in un rapporto tra il coscio e l’inconscio. Nulla è lasciato al caso e si stabilisce una dimensione spirituale, in cui ognuno “vede” in maniera personale uno scorcio di vita di Riccardo.

L’arte può essere uno strumento per poter esternare i pensieri, le sensazioni, le passioni, le vicissitudini e come in questo caso, può essere coinvolgente, intima ed empatica verso una giovane vita spezzata precocemente”.

Mercoledì 20 giugno alle 18 l’inaugurazione presso lo Spazio Martucci 56 a Napoli. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 13 luglio.