Mostre, per Cezanne e Renoir a Milano boom in prevendita: già venduti 26mila biglietti

A meno di un mese dalla sua apertura, la rassegna “Cézanne / Renoir. Capolavori dal Musée de L’Orangerie e dal Musée D’Orsay” che a Palazzo Reale a Milano, dal 19 marzo al 30 giugno, porrà a confronto le personalità e le opere di due pittori quali Paul Cézanne e Pierre-Auguste Renoir, è già un successo di pubblico. Sono infatti 26.352 i biglietti venduti in prevendita sul sito mostracezannerenoir.it, di cui 3743 early bird ticket, mentre sono state prenotate 1.012 visite guidate per scuole e adulti. Nell’anno in cui si celebreranno i 150 anni della nascita del movimento Impressionista, l’esposizione propone cinquantadue capolavori capaci di offrire un esaustivo spaccato del lavoro dei due artisti, dalle prime tele degli anni settanta dell’Ottocento alle prove più mature dei primi del Novecento, riuniti dal mercante d’arte Paul Guillaume e, dopo la sua morte, dalla moglie Domenica, tutti conservati nella sede prestigiosa del Musée de l’Orangerie di Parigi, affiancati da una selezione di opere dei due maestri provenienti dal Musée d’Orsay di Parigi e da due tele di Pablo Picasso. La mostra, promossa da Comune Milano – Cultura con il patrocinio di Ambassade de France en Italie e prodotta da Palazzo Reale, Skira Arte e Museum Studio in collaborazione con Musée de l’Orangerie e Musée d’Orsay, è curata da Cécile Girardeau, conservatrice al Musée de l’Orangerie di Parigi, e Stefano Zuffi, storico dell’arte, con la collaborazione di Alice Marsal, responsabile degli archivi e della documentazione al Musée de l’Orangerie, e realizzata grazie a Enel, main partner del progetto, e Fineco premium partner.