Mostre: Pino Daniele-Spiritual, un viaggio nell’anima del bluesman partenopeo

Dal 20 marzo al 6 luglio, il Palazzo Reale di Napoli si trasforma in un palcoscenico dedicato a uno dei più grandi maestri della musica italiana. Nella Sala Plebiscito e Belvedere, l’inedita esposizione “Pino Daniele Spiritual” celebra, con un ricco e toccante percorso espositivo, i 70 anni dalla nascita e i 10 anni dalla scomparsa del leggendario Pino Daniele.

La mostra si propone come un vero e proprio viaggio nell’universo musicale e umano di Pino, un artista capace di fondere le radici del blues con la tradizione partenopea, creando un linguaggio musicale unico e intramontabile. L’evento promosso dalla Fondazione Pino Daniele e sostenuto da importanti istituzioni quali il Ministero della Cultura, il Palazzo Reale, la Regione Campania e il Comune di Napoli, si configura come un appuntamento imperdibile per appassionati e studiosi della musica.

Un racconto a 360° della vita e dell’arte di Pino

“Pino Daniele SpiritualL” offre al visitatore un mosaico di materiali d’eccezione: audiovisivi, documenti inediti, oggetti personali, strumenti musicali e materiali d’autore, molti dei quali esposti per la prima volta. La mostra, suddivisa in due parti e nove aree tematiche, ripercorre l’evoluzione artistica e personale di Pino Daniele in un percorso cronologico che abbraccia i suoi esordi e la maturità creativa.

La prima parte si concentra sul periodo dal 1955 al 1977, anno in cui viene pubblicato il celebre album “Terra mia”. Attraverso ricostruzioni scenografiche che evocano la “Grotta” di tufo, tradizionale sala prove napoletana, e l’atmosfera dei live club notturni degli anni ’70, il visitatore potrà immergersi nelle radici del genio creativo di Pino, riscoprendo gli ambienti che hanno forgiato la sua identità musicale.

La seconda parte, invece, traccia la storia dell’artista dal 1977 al 2014, evidenziando la sua evoluzione e le numerose collaborazioni che hanno caratterizzato la sua carriera. Un racconto intimo e coinvolgente, in cui ogni elemento espositivo si trasforma in una tessera di un grande mosaico che ne celebra il lascito socio-culturale e musicale.

Un progetto culturale e di riflessione

Ispirata alla celebre affermazione di Pino Daniele – “La musica esprime socialità” – l’esposizione non si limita a ricordare un artista, ma invita il visitatore a riflettere sul significato profondo della musica e sul potere unificante dell’arte. “Spiritual” diventa così il filo conduttore che lega il blues, le radici africane e l’identità napoletana, elementi che hanno caratterizzato il percorso creativo di Pino e che continuano a risuonare nel panorama musicale odierno.

La mostra è curata da Alessandro Daniele e Alessandro Nicosia e, grazie alla collaborazione con Rai Teche, Archivio Luce e Fondazione Campania dei Festival, offre una prospettiva completa e documentata della vita e dell’opera del Maestro.

Eventi e iniziative speciali

A coronare l’evento, il 19 marzo è prevista una serata inaugurale dedicata alla stampa, che anticiperà l’apertura ufficiale della mostra. Da lunedì 20 marzo, la visita è possibile ogni giorno dalle ore 9.00 alle 20.00 (con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura, salvo il giorno di chiusura – mercoledì). I biglietti, contrassegnati dal sigillo “70/10 Anniversary” – a testimonianza del valore simbolico dell’iniziativa – sono disponibili in prevendita su Ticketone.it a partire da martedì 25 febbraio.