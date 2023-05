Mostre, si conclude al Pan il viaggio nella storia dei Testi Sacri

Costruire un rapporto diretto la Bibbia intesa come patrimonio culturale dell’umanità, antichissimo ma sempre più attuale. E’ questo il messaggio della “Mostra della Bibbia, patrimonio culturale attuale dell’umanità” allestita al Pan, il Palazzo delle Arti di Napoli dalla Società Biblica di Roma e dalla Federazione delle Chiese Pentecostali con il patrocinio morale del Comune di Napoli: un percorso espositivo ricco di documenti e testimonianze delle diverse epoche storiche nelle quali la Bibbia ha sempre fatto sentire il suo peso e il suo valore, che ha riscosso un particolare interesse di pubblico.

La due giorni, dunque particolarmente intensa di visitatori, è stata inaugurata con la donazione di una pregiata edizione della Bibbia al Comune di Napoli. Opera consegnata nelle mani del delegato del Sindaco, il consigliere comunale Demetrio Paipais che a sua volta, a nome dell’amministrazione comunale napoletana ha consegnato nelle mani degli organizzatori una medaglia simbolo della particolare attenzione della stessa nei confronti della cultura cristiana declinata in tutte le sue forme.

L’evento ha visto numerose presenze tra autorità civili e religiose ed ha saputo intanto rimarcare con forza l’importanza di un Testo Sacro che ha saputo sfidare il tempo attraverso una sua straordinaria capacità di attualizzarsi. Un punto di riferimento assoluto per la nostra cultura occidentale.

A fare gli onori di casa, con il rappresentante europeo del Museo della Bibbia di Washington DC, il giornalista e scrittore napoletano Alessandro Iovino, sono stati Mario Cignoni, Segretario Generale della Società Biblica di Roma, il Pastore Antonio Celenta, Consigliere del Collegio Esecutivo della Federazione delle Chiese Pentecostali, Don Vincenzo Lionetti, Presidente del Direttorio Giaen (Gruppo Interreligioso Attività Ecumeniche Napoli), il Pastore Carmine Napolitano, Preside della Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose di Bellizzi (SA) e il Pastore Patrizio Draetta, Coordinatore del Comitato Territoriale Campano della Federazione delle Chiese Pentecostali.

“La bibbia – ha sottolineato ha sottolineato Mario Cignoni – nel suo intervento è un libro poco conosciuto: lo conosciamo filtrato attraverso l’arte, la letteratura e la Chiesa ma generalmente non abbiamo un rapporto diretto con il testo scritto . Ed è proprio questo quello che bisogna riscoprire”.

Dal canto suo Alessandro Iovino ha tenuto a sottolineare che “la Bibbia ha sempre avuto, nel corso della storia, un impatto straordinario nell’arte e nella cultura in generale” e che “anche nel presente continua e continuerà ad avere un posto centrale nella vita dell’umanità, non solo per il suo valore storico e culturale ma soprattutto per quello spirituale”.

E sul dialogo tra le Chiese cristiane Don Vincenzo Lionetti ha ripercorso un po’ tutte le tappe fondamentali di “una città che da oltre 50 anni mantiene vivo un forte dialogo tra le culture e le chiese cristiane” e che “su questo, la Bibbia, è senz’altro un testo di riferimento fondamentale importante perché è proprio il simbolo del dialogo, del dialogo tra Dio e gli uomini”.

Tra gli intervenuti anche l’ex sindaco di Napoli e attuale consigliere comunale Antonio Bassolino che, definendo la mostra “un bellissimo viaggio nella storia”, ha tenuto a ricordare la sua personale attenzione e considerazione particolare per la cultura e le attività delle Chiese evangeliche “ da lungo tempo: l’ho avuta da sindaco, poi da presidente della Regione e continuerò ad averla”.