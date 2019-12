Mostre, sold out per l’opening di “Napoli Geniale”

di Marco Milano

Resterà aperta sino al 21 gennaio 2020 “Napoli Geniale” il viaggio fotografico di Laurent Dequick ospitato nello “YellowKorner Napoli” in Largo Vasto a Chiaia. Un opening da tutto esaurito ha tagliato l’ideale nastro inaugurale nei giorni scorsi della mostra vero e proprio omaggio a Napoli attraverso “l’occhio” di un grande fotografo internazionale come Dequick. La personale è stata presentata dinanzi ad un fitto e gremito parterre fatto di architetti, critici, giornalisti, ma anche di appassionati di fotografia che hanno tributato un convinto apprezzamento alle immagini scattate nelle prime ore del mattino o della sera, e che immortalano la cittadina partenopea con una luce soffusa, per certi versi intima e “silenziosa”. Uno stile che regala una simbolica voce alle architetture, la natura, la monumentalità della città ed anche delle località limitrofe che anche sono entrate a far parte di questa ideale galleria di immagini come Nisida, Pompei, Capri. Cartoline e scorci “che fanno compagnia” a Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito, la Galleria Umberto I, Palazzo Donn’Anna, Mergellina, i Quartieri Spagnoli ma anche una vespa in un vicolo, il Vesuvio, il mare. E se “Napoli Geniale” come il fortunato romanzo di Elena Ferrante, è un viaggio di ricerca di Dequick, un tributo, un omaggio ad una città capolavoro unica e inimitabile, a manifestare tutta la propria soddisfazione per lo “special guest” è stato il proprietario di “YellowKorner Napoli” Ugo Romano. “Un grande orgoglio inaugurare proprio negli spazi napoletani di YellowKorner – ha detto Ugo Romano che fa parte di un circuito che porta la fotografia ad edizione limitata in oltre cento gallerie in tutto il mondo, favorendo scambi tra artisti e territorio ed avvicina l’arte fotografica al grande pubblico – foto che ritraggono la nostra città in tutto il suo splendore. Una bellezza che spesso viene colta più dai visitatori che dai suoi abitanti. Porteremo Napoli in mostra in tutto il mondo, perché in contemporanea le foto di Dequick saranno esposte nelle numerose gallerie del circuito YellowKorner: a Tokyo, New York, Mosca, Singapore, Hong Kong, Parigi”.