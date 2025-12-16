Mostre, successo di pubblico per “Totò e la sua Napoli”

Roma, 16 dic. (askanews) – Successo di pubblico per la mostra “Totò e la sua Napoli”, l’inedita esposizione che celebra il legame profondo e inscindibile tra Totò e Napoli in occasione delle celebrazioni per i 2500 anni della fondazione di Napoli. Inaugurata lo scorso 30 ottobre a Palazzo Reale alla presenza delle principali istituzioni della città, a un mese e mezzo dal debutto, ha già fatto registrare oltre 15.000 visitatori con l’unanime apprezzamento del pubblico italiano e straniero e di numerosi giovani.

L’esposizione, dedicata ad uno dei più amati artisti italiani nel mondo e simbolo universale di napoletanità, resterà aperta fino al 25 gennaio e farà tappa a New York nella prossima primavera.

“Sono felice e onorato del bilancio positivo e della partecipazione così entusiasta per la mostra Totò e la sua Napoli, nata con l’intento di mantenere viva l’eredità di un vero fenomeno culturale di portata internazionale. La sensibilità narrativa che ha saputo emozionare e scuotere gli animi dei visitatori, ha interessato fasce di pubblico tra le più diverse e composite, un apprezzamento ampio e diffuso con un risvolto interessante sulla fruizione da parte di tanti giovani trascinati dal forte desiderio di conoscenza e scoperta di filmati e documenti di un mito senza tempo. Il suo stile unico e la sua forza espressiva hanno reso la sua arte eterna” ha dichiarato il curatore, produttore e organizzatore Alessandro Nicosia.

La mostra è promossa dal Comitato Nazionale Neapolis 2500 con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Palazzo Reale di Napoli (Ministero della Cultura),con la partecipazione degli Eredi Totò, con la collaborazione di Rai Teche e Archivio Storico Luce.