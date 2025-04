Mostre, successo di Luigi Fuschetto alla Rocca dei Rettori: un inno visivo alla terra e alla memoria

Si è conclusa con grande partecipazione di pubblico e consensi unanimi la mostra personale dell’artista sannita Luigi Fuschetto, intitolata «I silenzi e i colori dell’entroterra», ospitata dall’11 al 19 aprile presso la suggestiva cornice della Rocca dei Rettori di Benevento.

L’evento, promosso dal Club per l’Unesco di Benevento in occasione della 55esima Giornata Mondiale della Terra – Earth Day 2025, ha goduto del patrocinio della Provincia di Benevento, del Comune di San Marco dei Cavoti e della Comunità Montana del Fortore, riaffermando l’importanza di un dialogo tra arte, ambiente e memoria collettiva.

Il vernissage inaugurale, svoltosi venerdì 11 aprile alla presenza di un numeroso pubblico, ha visto gli interventi istituzionali di Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento, e di Achille Mottola, presidente del Club per l’Unesco di Benevento. Ad arricchire la serata un momento musicale particolarmente apprezzato, con le esibizioni di Max Fuschetto e Pasquale Capobianco.

La mostra ha offerto un’intensa immersione visiva nei paesaggi dell’entroterra campano, grazie a 26 oli su tela capaci di restituire, con delicatezza e potenza, l’anima silenziosa e vibrante di un territorio spesso dimenticato. Le opere di Luigi Fuschetto – artista autodidatta originario di San Marco dei Cavoti – si sono distinte per la profondità emotiva e l’uso espressivo del colore, evocando atmosfere che rimandano ai maestri dell’impressionismo come Monet e Van Gogh.

In un’epoca segnata da forti preoccupazioni per la crisi climatica, la mostra ha rappresentato non solo un tributo alla bellezza naturale del territorio, ma anche un invito a riflettere sulla necessità di preservarlo. «Le tele di Luigi Fuschetto – ha dichiarato Achille Mottola – non sono semplici rappresentazioni pittoriche, ma veri e propri manifesti visivi che riecheggiano con forza i valori fondanti della Giornata Mondiale della Terra. In esse l’arte diventa monito e celebrazione, responsabilità e poesia».

Luigi Fuschetto, nato a Benevento nel 1967, ha affiancato alla sua attività principale una lunga e apprezzata ricerca pittorica, esponendo in prestigiosi spazi museali e raccogliendo ovunque apprezzamenti da parte della critica e del pubblico.

L’iniziativa ha confermato la vocazione della Rocca dei Rettori come luogo d’eccellenza per la promozione culturale e ha riaffermato il valore dell’arte come strumento di sensibilizzazione e impegno civile.