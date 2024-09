Mostre, taglio del nastro a Nola per la personale del maestro Carmine Meraviglia

Taglio del nastro oggi, nel Palazzo Comunale di Nola “Andito Bruniano”, per la personale del maestro Carmine Meraviglia, “33 opere per un Museo – Esasperatismo 24 – Vernissage Angeli per Napoli, con Napoli”, che resterà aperta fino al 30 settembre prossimo.

La mostra, organizzata nell’ambito della XIV edizione della rassegna “SettembrArte – Cultura fuori dal Comune”, fortemente voluta dall’assessorato alla Cultura del Comune di Nola, col patrocinio del comune napoletano e della Città Metropolitana di Napoli, sarà accessibile al pubblico, sabato e domenica esclusi, tutti i giorni dalle 09,00 alle 12,00, il martedì ed il giovedì anche di pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30.

Trentatre le opere esposte, frutto di diverse tecniche pittoriche, come inchiostro e acrilico su cartone, olio e acrilico su tavola o anche tecnica mista su tavola che, dono dell’artista, resteranno di proprietà del Comune nalano.

Classe ’45, Meraviglia espone dal 1962. Artista apprezzato per il suo stile inconfondibile, le sue opere sono particolarmente ammirate per il significativo simbolismo e l’espressività emotiva.

Alcune tra le più note, tra affreschi, murales, tele, tavole e mattonelle, sono esposte in diversi luoghi pubblici come il Salone consiliare di Caposele (Av), l’Istituto oncologico “G. Pascale” di Napoli, l’ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso o la Stazione Metropolitana “Rione Alto” di Napoli. Tra le personali più significative, quella internazionale del dicembre. 2007 al Castel dell’Ovo di Napoli, città nella quale ha maturato il suo personale stile pittorico noto come “Stilismo metafisico” e “drappeggi”, con una significativa produzione di quadri accolti con favore dalla critica.