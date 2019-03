Mostre, ultimo giorno per visitare l’opera “Monumenti” di Liu Jianhua

Giovedì 21 marzo l’ultimo giorno per visitare Monumenti, l’opera site specific, di Liu Jianhua curata da Demetrio Paparoni e realizzata per la Fondazione Made in Cloister, apertura speciale fino alle 21 per ammirare la meravigliosa installazione realizzata dall’artista insieme ai maestri artigiani della nostra regione

2000 rose di porcellana bianca biscuit di Capodimonte la cui delicatezza evoca la fragilità delle vite dei migranti. I cui campioni sono stati realizzati dall’artista nella bottega dell’artigiano Pasquale De Palma e prodotti poi dagli studenti e dai maestri ceramisti dell’Istituto ad Indirizzo Raro della Ceramica e della Porcellana Caselli – De Sanctis, continuatori della tradizione artigianale della Real Fabbrica della Porcellana di Capodimonte.

Le 24 sculture di cartapesta riproducono i migranti incontrati dall’artista e poggiano su altrettanti piedistalli interamente ricoperti di piastrelle in ceramica di Vietri con 92 sfumature di colori, realizzate a mano dagli artigiani dell’azienda Ceramica Francesco De Maio.

Alle spalle dei “monumenti”, i ritratti fotografici e un video in cui sono cucite insieme le storie e le memorie di questi uomini e donne, cui l’artista ha voluto lasciare volto e voce attraverso lo schermo.