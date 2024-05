Moto d’acqua, da oggi a Napoli il campionato italiano

E’ in programma a Napoli, da oggi a domenica, la prima tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2024, che approderà in uno dei luoghi simbolo della città partenopea: lo splendido Lungomare Caracciolo, nello specchio d’acqua antistante l’arenile della Rotonda Diaz, che farà da sfondo alle evoluzioni dei migliori piloti tricolori, che si confronteranno in sfide spettacolari e dagli alti contenuti tecnici, pronti a regalare emozioni e adrenalina a tifosi e appassionati. L’appuntamento di Napoli è organizzato dall’Asd. Jet Ski Family Racing Team di Salvatore Babo, sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica, con il patrocinio del Comune di Napoli. Le categorie e le 23 classi in gara sono: Runabout F1 – Runabout F1 Veteran – Runabout F2 – Runabout F4 – Runabout F4 Veteran Runabout F4 Femminile – Runabout F4 Femminile Veteran – Runabout Novice. Spark Giovanile 12-14 – Spark Giovanile 15-18. Ski F1 – Ski F1 Veteran – Ski F2 – Ski F4 – Ski Open – Ski Superjet – Ski Giovanile 12-14 – Ski Giovanile 15-18. Freestyle Pro – Freestyle Esordienti. Endurance F1 – Endurance F2 – Endurance F3. Oggi, dopo l’allestimento del campo gara, le iscrizioni e le verifiche tecniche di tutte le categorie e classi, alle ore 16 ci sarà la mototerapia con i ragazzi speciali che faranno un giro del circuito con le moto d’acqua, questa attività è organizzata in collaborazione con l’associazione “Noi possiamo”, che si dedica da circa 10 anni di ragazzi affetti da autismo, svolgendo numerose iniziative sia sportive che di formazione. Per questo motivo la tappa vanta anche il patrocinio morale dell’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Campania. Si comincia poi domani alle 9.15 con le prove libere, cui seguiranno dalle 11,45 alle 14 le prime manche di gara. La seconda parte delle gare prenderà il via alle 15. Domenica la giornata si apre alle 9, sempre con le prove libere, seguite dalle seconde manche (dalle 10.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 18.30). Al termine delle gare saranno premiati i vincitori di questa prima tappa. La seconda tappa si terrà a Chioggia il 18-19 maggio, a seguire la terza sarà ad Ancona l’8-9 giugno, la quarta a Santa Cesarea (Lecce) il 7-8 settembre, e la quinta ed ultima tappa sarà a Fiumicino il 21-22 settembre. “Da considerare il continuo aumento qualitativo dei piloti, soprattutto nelle categorie giovanili, e quelle che la Federazione considera e gestisce come propedeutiche, credo che la gara di Napoli e poi il proseguo delle altre tappe del Campionato, saranno un grande successo, di gran lunga superiore dell’anno precedente, in un progetto che ogni anno porta il nostro sport e la nostra Federazione e le moto d’acqua ad una qualità migliore” dichiara Vincenzo Iaconianni, presidente della Federazione Italiana Motonautica. “Le iscrizioni anche per questa edizione 2024 sono arrivate alle stelle, sono oltre 150 i piloti iscritti. La giovanile è sempre più solida e confermata, tanto da riempire anche le classi senior dei piloti che escono dal nostro vivaio” dichiara Giorgio Viscione, presidente Commissione Moto d’Acqua della Federazione Italiana Motonautica.