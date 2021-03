Moto Guzzi, per i 100 anni uno speciale “porte aperte del centenario”

Moto Guzzi compie 100 anni e invita tutti i motociclisti a festeggiare scoprendo da vicino tutte le novità della gamma 2021 con uno speciale “porte aperte”. La nuova Moto Guzzi V7, cresciuta nella cilindrata fino a 850 cc, la classic enduro V85 TT MY 2021 e la rinnovata V9 sono a disposizione nei punti vendita dell’Aquila per farsi conoscere dagli appassionati motociclisti in vista della bella stagione. I motocilisti avranno modo di apprezzare anche la speciale livrea Centenario, disponibile limitatamente al 2021 per i modelli V7 Stone, V85 TT e V9 Bobber e che celebra il primo secolo di Moto Guzzi ispirandosi ai colori della celebre Otto Cilindri da Gran Premio, una delle moto più straordinarie mai prodotte. Inoltre, grazie a Piaggio Financial Services, le nuove V7, V85 TT e V9 possono essere acquistate con finanziamenti dedicati.

Si parte online, navigando la ricca e coinvolgente sezione dedicata sul sito motoguzzi.Com, dopodichè è possibile prenotare un appuntamento presso il concessionario selezionato. Appuntamento che si può svolgere recandosi personalmente in sede dal concessionario, oppure comodamente tramite video-call.

Per scoprire tutti i dettagli e prenotare un appuntamento, visitare la pagina web: www.motoguzzi.com/it_IT/landing-page/100years/

(ITALPRESS).