Moto Guzzi svela a Verona il calendario dell’Experience 2023

VERONA (ITALPRESS) – Moto Guzzi, con la stagione motociclistica ormai alle porte, è pronta a svelare al pubblico le numerose e rinnovate attività on the road pensate per coinvolgere ragazze e ragazzi accomunati dalla passione per la scoperta e da una grande curiosità per tutto ciò che gravita attorno al mondo delle due ruote. Al Motor Bike Expo di Verona, in programma dal 27 al 29 gennaio, Moto Guzzi presenta il ricco calendario delle Moto Guzzi Experience 2023, una formula di grande successo che non smette mai di evolversi e di arricchirsi di proposte per tutti i gusti, dedicate a un pubblico sempre più ampio e variegato. Grazie anche all’ampliamento della gamma, con l’arrivo della Moto Guzzi V100 Mandello, spinta dal nuovo motore compact block e ricca di tecnologie da primato, nel 2023 le tappe della Moto Guzzi Experience sono pensate attorno a tre gioielli dell’aquila: la best seller V7 Stone, dall’anima giovane e fresca, l’avventurosa e fascinosa V85 TT, e appunto la neonata V100 Mandello, capace di unire la brillantezza sui percorsi guidati alla vocazione al viaggio che è nell’anima di ogni Moto Guzzi.

Una scelta che si traduce in tre differenti tipologie di esperienza, con percorsi disegnati appositamente sulle caratteristiche del modello utilizzato, dando così la possibilità a tutti i motociclisti di individuare il viaggio più congeniale ai propri gusti e alla propria esperienza.

Alcuni dei viaggi da vivere in pieno stile guzzista proporranno la nuova formula Moto Guzzi Experience Weekend, che occupa un solo fine settimana ed è rivolta a tutti coloro che vogliono condividere le proprie passioni in una atmosfera giovane, dinamica e con grande divertimento. Sono tanti gli interessi che animano chi si muove su due ruote, e non c’è niente di meglio che viverli insieme in un fine settimana da compagni di viaggio, ovviamente in sella a Moto Guzzi, per confrontarsi, conoscersi e stringere nuove amicizie.

Tre le Moto Guzzi Experience Weekend in programma, due dedicate a V7 Stone, una a V85 TT: Valli Nascoste, per tre giorni immersi nella natura alla scoperta dei luoghi più nascosti dei colli piacentini; Ride&Sail, originale connubio tra moto e barca a vela; Dust&Stars, per unire il piacere della guida in fuoristrada all’emozione del bivacco sotto le stelle. Tutte le date in calendario prevedono la speciale formula all inclusive che è uno dei tanti motivi del successo di Moto Guzzi Experience, consentendo a tutti di partecipare senza dover organizzare nulla: il pacchetto comprende infatti il noleggio della moto, il carburante, e ogni tipo di assistenza lungo il percorso. Le iscrizioni alle Moto Guzzi Experience sono già aperte presso lo spazio Moto Guzzi al Motor Bike Expo, e online su motoguzzi.com.

foto: ufficio stampa Piaggio Group

(ITALPRESS).