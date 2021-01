Moto Guzzi svela le novità 2021 per la gamma V85

ROMA (ITALPRESS) – Il 2021 rappresenta un momento importante per Moto Guzzi che compie i suoi primi cento anni. In questo contesto è nata V85 TT, dedicata ai viaggi avventurosi, che richiama alla mente l’immagine forte delle competizioni nei deserti. I concetti fondamentali alla base del progetto di V85 TT sono l’essenzialità, la facilità e la praticità. Moto Guzzi V85 TT ha raggiunto l’ambizioso obiettivo di abbinare uno stile fondato sul recupero di quei valori, con le dotazioni di una moderna enduro da viaggio. Per il 2021 presenta una versione aggiornata: le migliorie riguardano innanzitutto il motore. Lo schema costruttivo rimane quello esclusivo di tutte le Moto Guzzi di attuale produzione: un bicilindrico a V trasversale di 90° raffreddato ad aria, con distribuzione ad aste e bilancieri a due valvole per cilindro (quelle di aspirazione sono in titanio). L’unità è ora più ricca di coppia ai bassi e medi regimi grazie ad una legge di alzata delle camme della distribuzione ad aste e bilancieri ottimizzata e a un conseguente adeguamento dell’elettronica di controllo del motore. Sono nuovi i cerchi a raggi che ospitano ora pneumatici tubeless: insieme garantiscono un risparmio di peso di circa 1,5 kg, riducendo le masse non sospese con benefici sulla già eccellente dinamica di guida. Per quanto riguarda i sistemi elettronici di aiuto alla guida, due nuovi Riding Mode (Sport, adatto alla guida più sportiva e Custom, personalizzabile) si affiancano ai tre già esistenti (Strada, Pioggia, Off-road) per la gestione del controllo di trazione, dell’ABS e della prontezza di risposta del comando del gas Ride-by-Wire. Di serie anche il cruise control e la strumentazione TFT a colori. Tramite Moto Guzzi MIA, la piattaforma multimediale di Moto Guzzi presente come optional nel ricco catalogo di accessori dedicato, si può collegare lo smartphone al veicolo estendendo le funzioni della strumentazione. Nuove sono anche le tre varianti grafiche in cui è disponibile V85 TT: Nero Etna, Giallo Mojave e Rosso Uluru.

V85 TT Travel recepisce tutti gli aggiornamenti tecnici di V85 TT; a distinguerla come in precedenza è l’allestimento completo che la rende pronta per il viaggio e che comprende il parabrezza Touring, le valigie laterali della serie Urban dalla elevata capienza e ridotto ingombro laterale, la coppia di faretti supplementari a Led e il set di manopole riscaldabili regolabili, oltre alla piattaforma multimediale Moto Guzzi MIA.

