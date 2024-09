Moto, tragedia in Germania: muore il pilota Luca Salvadori

Roma, 15 set. (askanews) – Tragedia in Germania. Un incidente sul circuito stradale di Frohburg Dreieck è stato fatale a Luca Salvadori. Il trentaduenne pilota milanese ha avuto la peggio al primo giro delle qualifiche riservate alle SBK/STK 1000 della sesta e ultima tappa dell’IRRC (International Road Race Championship) che si disputa principalmente nei Paesi dell’Europa centrale. L’incidente è avvenuto per un contatto con il tedesco Didier Grams nelle primissime battute delle prove ma la sua dinamica è ancora da accertare. Trasportato in ospedale, Luca è deceduto a causa delle gravità delle ferite riportate. “Ciao Luca, guida in pace” il post su X la Ducati per ricordare il pilota e youtuber. Classe 1992, il pilota trentaduenne si trovava in Germania come wildcard per prendere parte alla tappa dell’Irrc, l’International Road Racing Championship 2024, nella categoria Superbike. Nel 2023 aveva corso in MotoE con Pramac Racing.