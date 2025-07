MotoG, Bagnaia soddisfatto: “Terzo posto positivo”

Roma, 13 lug. (askanews) – Bagnaia riesce a raddrizzare un weekend partito male con l’undicesimo tempo nelle qualifiche e il dodicesimo posto nella Sprint. Nella gara al Sachsenring sale sul terzo gradino del podio. Risultato viziato dalle due cadute davanti a lui, ma il torinese aveva rimontato fino alla quinta posizione e stava ricucendo il gap su Alex Marquez. Nel parco chiuso, afferma: “È stata una gara molto dura; anche se le condizioni era migliori rispetto all’anno scorso, era complicato in curva 1, dove non era semplice entrare nel modo giusto. Siamo riusciti a concludere in terza posizione: quest’anno non importa se inizio davanti o dietro, finisco sempre tra i primi tre. Dobbiamo mantenere degli aspetti positivi per Brno.”