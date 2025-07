MotoGp a Brno Marquez brilla nelle prequalifiche

Roma, 18 lug. (askanews) – È Marc Marquez il più veloce nelle prequalifiche del weekend in Repubblica Ceca a Brno, che si sono disputate su pista bagnata. Lo spagnolo ha chiuso in 2.03.935, rifilando oltre 4 decimi a Johann Zarco, secondo. Terzo posto per Fabio Quartararo. Il francese si è messo alle spalle le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin: buona sessione per il campione del mondo, che rientra in questo weekend dopo una lunga assenza. Sesta posizione per Jack Miller, che si è messo alle spalle Joan Mir. Ottava piazza per Enea Bastianini, dietro di lui Alex Marquez. Completa la top 10 Pedro Acosta su KTM. Sono dunque questi i piloti che accedono direttamente al Q2. Giornata negativa per Francesco Bagnaia, che ha chiuso al tredicesimo posto e sarà dunque costretto a disputare il Q1 domani.