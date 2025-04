MotoGP, a Jerez prima vittoria in carriera di Alex Marquez

Roma, 27 apr. (askanews) – Prima vittoria in MotoGP per Alex Marquez, che trionfa a Jerez, quinto appuntamento del motomondiale e torna in testa alla classifica generale piloti. Ora lo spagnolo del Team Gresini ha 1 punto di vantaggio su suo fratello Marc, scivolato nel corso del terzo giro e 12° al traguardo con la moto danneggiata. Sul podio anche Quartararo e Pecco Bagnaia (che si porta a -20 dal leader del mondiale). 4° Vinales, seguito da Di Giannantonio e Binder. Out Aldeguer, Morbidelli, Mir, Miller e Chantra.

Gara in salita per Marc Marquez superato da Bagnaia in curva 2 alla partenza dietro il leader Quartararo che conserva la leadership. Marquez alle spalle di Pecco Bagnaia al terzo giro scivola ed è penultimo. Alex Marquez passa Bagnaia e si prende la 2^ posizione. Quartararo continua a spingere. A 15 giri dalla fine Alex Marquez passa Quartararo e si prende la prima posizione. A questo punto tra Marquez e la sua prima vittoria in MotoGP non c’è più distanza con il pilota del Team Gresini che si limita a controllare Quartararo e Bagnaia che chiudono nell’ordine