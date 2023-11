MotoGp, Alex Marquez guida le libere: Martin meglio di Bagnaia

Roma, 10 nov. (askanews) – Prima giornata di prove libere a Sepang. E’ Alex Marquez (Ducati Gresini) il più veloce, nelle pre-qualifiche della Malesia con 1:57.823, ma l’attenzione è tutta per il duello tra Martin e Bagnaia. Lo spagnolo è secondo, l’italiano (che lo precede in classifica di 13 punti) ottavo staccato di quattro decimi. Con queste posizioni i due avversari si presenteranno alla qualifica di domattina, determinante per la Sprint e la corsa di domenica. Al momento Martin batte Bagnaia sul giro secco, l’ostacolo maggiore di Pecco che in questo venerdì. Un’imprecisione ha mangiato qualche decimo al torinese nel momento del giro decisivo. Lo spagnolo invece non sbaglia nulla e ha una strategia ben chiara: stare sempre davanti, un martello implacabile. Le Ktm si sono prese il terzo e il quarto posto con Miller e Binder. Poi l’Aprilia di Vinales. Sorpresa Quartararo che dopo aver segnato il miglior tempo ha firmato il settimo, ma il francese sperava in qualcosa di meglio e se l’è presa con il compagno di squadra Morbidelli per un’incomprensione in pista. In top ten entrano invece un ottimo Luca Marini, sesto, e Marco Bezzecchi, nono. urante le prove libere del GP della Malesia la moto di Aleix Espargaró ha preso fuoco. Il pilota spagnolo è caduto in curva 15 e, quando si è avvicinato all’Aprilia per rimettersi in sella, si è alzata una fiammata che lo ha costretto alla fuga. Per fortuna nessun problema per il rider spagnolo, poi scivolato altre tre volte nelle pre-qualifiche