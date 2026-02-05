MotoGp, Alex Marquez il più veloce nei test di Sepang

Roma, 5 feb. (askanews) – I test MotoGP di Sepang vanno in archivio col miglior tempo di Alex Marquez: il pilota Gresini sfiora il record della pista in 1:56.402 e mette in mostra anche un ottimo passo gara. Simulazioni Sprint ok anche per Bagnaia, più veloce di Marc Marquez. Alle spalle di Alex Marquez c’è l’Aprilia di Bezzecchi, 3° crono per Di Giannantonio. Da segnalare il ritorno in pista di Yamaha, che ha risolto il problema riscontrato nel day 1. Ora altri due giorni di test (21-22 febbraio) a Buriram prima del via del Mondiale.