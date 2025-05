MotoGp, Alex Marquez vince la Sprint a Silverstone

Roma, 24 mag. (askanews) – Alex Marquez conquista la sprint di Silverstone ed interrompe il filotto di vittorie del fratello Marc. Il pilota Ducati della Gresini Racing MotoGP è stato dominante mentre il Cabroncito, capito che non poteva andare ad attaccarlo si è accontentato senza rischi. In partenza Quartararo tiene la vetta, alle sue spalle Alex Marquez e Marc Marquez. Poi passa Marc con alle spalle Quartararo e Alex Marquez che a sua volta lo supera e si mette a caccia del fratello. Un errore di Marc lancia Alex che non ha più problemi fino al termine con Marc Marquez che non rischia e si accontenta. Alla fine vince Alex Marquez. Lo spagnolo precede Marc per 3.5 secondi, sul podio anche Diggia a 5.0. Quarto Bezzecchi a 5.6, quinto Zarco a 6.7, sesto Pecco Bagnaia a 7.0, Settimo Quartararo a 7.2, ottavo Acosta a 9.1. In classifica generale Marc Marquez sempre in vetta con 180 punti contro i 161 di Alex che si porta a -19. Terzo Pecco a 124,