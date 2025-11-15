MotoGp, Alex Marquez vince la Sprint a Valencia

Roma, 15 nov. (askanews) – Alex Marquez vince la Sprint Race di Valencia, prendendo la testa della corsa alla prima curva e andando a vincere in solitaria. Sul podio anche Acosta e Di Giannantonio, poi le Aprilia di Raul Fernandez e Bezzecchi (partito dalla pole, ha perso 5 posizioni nel primo giro) e l’altra Ducati VR di Morbidelli. Bagnaia chiude 14° una gara anonima. Marco Bezzecchi, grazie al 5° posto nella Sprint di Valencia e lo “zero” di Bagnaia (14°), si assicura la terza posizione nella classifica Mondiale. Acosta sale al quarto posto scavalcando Bagnaia: i due sono separati da 6 punti, per determinare la loro posizione definitiva saranno decisivi gli ultimi punti in palio. Domenica la gara lunga, l’ultima della stagione