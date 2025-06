MotoGp, Bagnaia: “Assen pista meravigliosa”

Roma, 26 giu. (askanews) – Il quarto posto al Mugello è già archiviato. Parola di Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati si mostra fiducioso ai microfoni Sky in vista del Gp di Assen, in Olanda. “Sono capace di resettare ogni volta, ripartendo da zero con l’entusiasmo di sempre. Questa è una fortuna e non vedo l’ora di girare qui. Assen è una pista meravigliosa”. Il GP d’Italia ha lasciato comunque aspetti positivi: “Nel risultato negativo del Mugello ci sono state delle cose positive e bisogna ripartire da quelle. Ad esempio, per la prima volta quest’anno, sono riuscito a lottare. Vuol dire che c’è stato un passo avanti. Bisogna ricominciare da questo punto. Questo momento mi aiuterà sicuramente a capire varie dinamiche e a crescere”. Poi, agli altri media presenti sul circuito olandese, Bagnaia puntualizza: “Non faremo particolari cambiamenti sulla moto. Ora dobbiamo solo lavorare per fare un grande passo avanti in questa situazione. Al Sachsenring, invece, proveremo a fare qualcosa di diverso”.